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Banega umutsuz vaka

Cimbom Banega için son çırpınışları yapıyor. Ancak Sevilla Spotirf ’nin yıldız oyuncuyu bırakmayacağını açıklaması şok etkisne yol açtı.

Banega umutsuz vaka
Galatasaray Banega'nın inde büyük bir hayal kırıklığı yaşamak üzere... Bir süredir Arjantinli futbolcu için Sevilla ile görüşmelerini aralıksız olarak sürdüren Sarı-Kırmızılı yöneticiler İspanyol kulübüyle bir türlü rakamda uzlaşma sağlayamadı. G.Saray pazarlıklarını sürdürürken Sevilla Sportif 'nin ve Sevilla Lopetegui'nin Banega'yı bırakmayacağını açıklaması şok etkisine neden oldu. Bu transferin artık zor olduğu öne sürüldü.

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