Banega umutsuz vaka

Galatasaray Banega'nın transferinde büyük bir hayal kırıklığı yaşamak üzere... Bir süredir Arjantinli futbolcu için Sevilla ile görüşmelerini aralıksız olarak sürdüren Sarı-Kırmızılı yöneticiler İspanyol kulübüyle bir türlü rakamda uzlaşma sağlayamadı. G.Saray pazarlıklarını sürdürürken Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin ve Sevilla Teknik Direktörü Lopetegui'nin Banega'yı bırakmayacağını açıklaması şok etkisine neden oldu. Bu transferin artık zor olduğu öne sürüldü.
- Spor
- 12.07.2019
- Gazete
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