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  • 11.07.2019 15:52
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 15:52

Son dakika transfer haberleri... 'da

ekiplerinden Kaserispor flaş bir transfer gerçekleştirdi. takımlarından 'da forma giyen , Spor Toto Süper Lig ekibi ile anlaştı.

Kayserispor'dan flaş transfer!

İspanya'nın kulübü, Tunuslu savunma oyuncusu 'un İstikbal Mobilya 'a transfer olduğunu açıkladı.

Valencia kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi feshedilen Abdennour'un gelecek sezon Kayserispor forması giyeceği bildirildi.



Geçen sezonu 'nın Marsilya takımında kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki stoper, forma şansı bulamamıştı.

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