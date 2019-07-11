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  • 11.07.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 17:33

Son dakika haberleri... 'ten flaş paylaşım!

 ile anlaştığı ifade edilen 'ın eski futbolcusu 'ten flaş bir paylaşım geldi. Rogrigues Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma "Hayat sürprizlerle dolu" yorumunu düştü.

Garry Rodrigues'ten flaş paylaşım!

Al Ittıhad'da forma giyen ve 'ye olması an meselesi olan 'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeşil Burun Adalı futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın üzerine İngilizce ve Türkçe olarak " Hayat sürprizlerle dolu" yorumunu düştü. Yıldız ismin bu yorumu Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki söylemleri de güçlendirdi.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde 'dan 9 milyon Euro karşılığında Al Ittihad'a gitmişti.

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