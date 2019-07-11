Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 11.07.2019 15:29
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 15:33

'da transfer harekatı dört koldan sürüyor | Galatasaray son dakika transfer i

Emre Mor'u İstanbul'a getiren, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando'yu ise Sevilla'ya satan 'da transfer çalışmaları dört koldan sürüyor. Diagne'yi satarak kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılı ekip Muslera'yı yedekleyecek bir kaleci almak için de teklifini yaptı.

Fernando'yu Sevilla'ya satan sarı kırmızılılarda sıra Mbaye Diagne'ye geldi. Galatasaray Henry Onyekuru'nun transferi için 8 Ağustos'u bekliyor. Okay Yokuşlu, Galatasaray'a mı transfer oluyor? Muslera'ya yedek arayan sarı kırmızılılar yeni kalecisini buldu. İşte Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'da transfer harekatı dört koldan sürüyor | Galatasaray son dakika transfer haberleri
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri