Fernando'yu Sevilla'ya satan sarı kırmızılılarda sıra Mbaye Diagne'ye geldi. Galatasaray Henry Onyekuru'nun transferi için 8 Ağustos'u bekliyor. Okay Yokuşlu, Galatasaray'a mı transfer oluyor? Muslera'ya yedek arayan sarı kırmızılılar yeni kalecisini buldu. İşte Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri...