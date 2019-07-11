Bugünkü
Takvim

Berg ile fark 500 bin!

, İsveçli golcü ’i kadrosuna katmak için büyük uğraş veriyor. Aradaki fark 500 bin ’ya kadar indi...

Berg ile fark 500 bin!
Trabzonspor golcü transferi için büyük uğraş veriyor. İlk hedef Marcus Berg.. İsveçli golcü Bordo-Mavililer'den imza parasıyla birlikte 3 milyon Euro istemişti. Ancak bu rakam daha sonra 2 milyon 'ya indi.

BONUSLAR ARTACAK
Trabzonspor ise son rakam olarak 1 milyon 500 bin Euro'ya çıktı. Ancak her iki tarafta daha fazla fedakarlık yapmak istemeyince görüşmelerin tıkanma noktasına geldiği belirtildi. Ekonomik olarak bütçesini zorlamamakta kararlı olan Bordo-Mavililer'in Berg'e son bir teklif olarak istediği rakamı şartlı bonuslar halinde vermeyi düşündüğü öğrenildi. Karadeniz Fırtınası, yapacağı bu teklife gelecek teklife göre alternatif isimlere yönelecek. Bu arada menajerler tarafından 'a önerilen Wilfred Bony ile henüz resmi bir temas olmadığı sadece rakamsal beklentisinin sorulduğu öğrenildi.

Yunus EMRE SEL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBerg ile fark 500 bin!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri