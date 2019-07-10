TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları ne zaman başlayacak? 2019-2020 TFF 2. Lig ve 3. Lig grupları belli oldu

TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları ne zaman başlayacak? Futbolseverler heyecanlı yeni sezonu beklemeye başladı. Bugün gerçekleşen kura çekiminde TFF 2. Lig ve 3. Lig grupları belli oldu. TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olmak üzere iki gruba ayrıldı ve 18 takım yer aldı. TFF 3. Lig ise 18 takımdan 3'er gruptan oluşuyor. Peki, TFF 2. Lig ve 3. Lig grupları nasıl? 2019-2020 TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları ne zaman başlayacak?

TFF 2. LİG VE 3. LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.

TFF 2. LİG GRUPLARI NASIL?

2. Lig'de 2019-2020 sezonunda Beyaz ve Kırmızı Grup'ta mücadele edecek takımlar şöyle:

Beyaz Grup:

Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bak Spor, Gümüşhanespor, Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukluspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor, Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Tarsus İdmanyurdu, Yeni Çorumspor, Zonguldak Kömürspor.

Kırmızı Grup:

Ankara Demirspor, Bandırmaspor Baltok, Bayburt Grup Özel İdare, Birevim Elazığspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, Kahramanmaraşspor, Kardemir Karabükspor, Kastamonuspor 1966, Kırşehir Belediyespor, Niğde Anadolu, Sakaryaspor, Sivas Belediyespor, Tuzlaspor, Utaş Uşakspor, Van Büyükşehir Belediyespor.

TFF 3. LİG GRUPLARI NASIL?

Kura çekiminde konuşan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın şunları söyledi:

"Bütün kulüpler bizler için çok önemli, çok kıymetli ama özellikle 3. Lig ve 2. Lig kulüplerimizin heyecanı ve arzusu, Türk futboluna çok değer katıyor. Bunun için de hem şahsım hem de federasyonumuz olarak sizleri ve bu kulüplerimizi çok önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, yeni yönetim kurulu olarak biz de görev aldığımız süreç içerisinde kulüplerimizin sorunlarıyla ilgili elimizden geldiğince ilgilenip çözüm üretmek için, gerekeni yapmak için buradayız.

Bu süreci hep birlikte göreceğiz, beraber olacağız. Her konuda sizlere destek vermeye gayret ediyoruz, bu gayreti devam ettireceğiz. İnşallah sonuç hepimiz için hayırlı olur. Federasyon olarak bizler her zaman sizlerle iletişimde bulunarak, iyi niyet çerçevesinde sorunlara çözüm üretmeye çalışacağız. Bu liglerde rekabetin üst düzeyde yaşandığı, güzelliklerin ön plana çıktığı yeni sezonun inşallah Fair-play çerçevesinde hepimize hayırlı olmasını şimdiden temenni ediyorum."

TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ise, yaptığı konuşmada, "Tüm kulüp başkaları, değerli yöneticiler; ben de sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Değerli bir lig olsun. Biz 2. Lig ve 3.Lig'e, bütün alt liglere her zaman önem verdik. Ama bu dönem inşallah çok daha fazla destek verilecek. Hayırlı uğurlu olsun. Fair Play'in önde olduğu bir sezon diliyorum. Allah kulüplerimize bir sakatlık, sıkıntı vermesin. Herkese başarılar diliyorum. Sahada olan sahada kalır. Hak edenin kazandığı bir lig ümit ediyorum." dedi.