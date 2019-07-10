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  • 10.07.2019 16:03
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 16:03

Son dakika gelişmesi: kararını verdi!

Geçtiğimiz sezon sonunda 7 yıllık kariyerini karşılıklı anlaşarak sona erdiren 'a yurt içinde çok sayıda teklifi geliyor. Gelen teklifleri reddeden tecrübeli futbolcu LaLiga ve 'den bir takıma gitmeye karar verdi.

Mehmet Topal kararını verdi!

Tecrübeli futbolcu , ile yollarını ayırdıktan sonra yurtiçi ve yurt dışından çok sayıda teklif aldı.

Mehmet Topal için ekiplerinin yanı sıra, Arap ülkelerinden takımların ve Avrupa'nın büyük liglerinde yer alan takımların da devrede olduğunu öğrenildi. Burada Mehmet Topal'ın tercihi ise futbol yaşantısına Avrupa'da devam etmek. Kariyerini tekrardan Avrupa'da sürdürmek isteyen tecrübeli futbolcunun menajerlerinin LaLiga ve 'den takımlarla temas halinde oldukları ve Topal'ın tercihinin de bu iki ligden birisi olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona ermeden hiçbir kulüple görüşme yapmayan ve sarı-lacivertli formayı giydiği süre boyunca aldığı birçok teklifi reddeden 33 yaşındaki futbolcu, gelen çok sayıda teklif karşısında karar vermekte zorlanıyor. Mehmet Topal'ın kafasında net olan durum ise yoluna Avrupa'da devam etmek. Yapılan çok sayıda görüşmenin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.

SÜPER LİG'DEN DE TEKLİF YAĞIYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri ve 'ın yanı sıra 'in de dahil olduğu birçok Süper Lig kulübü de Mehmet Topal ile temas kurdu. Yurt dışında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmaması halinde ise tecrübeli futbolcunun bu teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

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