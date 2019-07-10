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  • 10.07.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 16:55

, ile sözleşme imzaladı

Kulübü, futbol altyapısından yetiştirdiği ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den bir imza daha

Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2000 doğumlu savunma oyuncusu ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz." denildi.

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