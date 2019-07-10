Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2000 doğumlu savunma oyuncusu Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz." denildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2000 doğumlu savunma oyuncusu Okan Turp ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Genç futbolcumuza çubuklu formayla uzun ve başarılı yıllar diliyoruz." denildi.
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