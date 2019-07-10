Süper Lig'de heyecan başlıyor? 2019-2020 sezonu için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden takımlar, taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Sezonun başlamasına yaklaşık bir ay kala kura çekimi ile 34 haftalık fikstür belirlenecek. Şimdi ise en çok merak edilenlerden biri kura çekiminin ne zaman yapılacağı oldu. Peki, 2019-2020 Süper Lig fikstür kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

SÜPER LİG FİKSTÜR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? (2019-2020)

2019-2020 sezonu için fikstürün ne zaman çekileceği henüz belli değil. 2018 yılında Süper Lig fikstürü temmuz ayının ikinci pazartesi günü yani 9 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Tahminlere göre 2019-2020 sezonu fikstürünün bu hafta içerisinde ya da 17 Temmuz Çarşamba günü çekilmesi bekleniyor. Kura çekimi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde aktarmaya devam edeceğiz.