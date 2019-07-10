Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 10.07.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 15:33

'de fikstür heyecanı! 2019-2020 Süper Lig fikstür kura çekimi ne zaman yapılacak?

Spor Toto 'in başlamasına kısa bir süre kala kura çekimi ile fikstür belirlenecek. Futbolseverler heyecanla fikstürün ne zaman çekileceğini araştırıyorlar. Konu ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, 2019-2020 Süper Lig fikstür kura çekimi ne zaman yapılacak? Süper Lig fikstür çekimi için tarih belli oldu mu?

Süper Lig'de fikstür heyecanı!

Süper Lig'de heyecan başlıyor? 2019-2020 sezonu için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden takımlar, taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Sezonun başlamasına yaklaşık bir ay kala kura çekimi ile 34 haftalık fikstür belirlenecek. Şimdi ise en çok merak edilenlerden biri kura çekiminin ne zaman yapılacağı oldu. Peki, 2019-2020 Süper Lig fikstür kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

SÜPER LİG FİKSTÜR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? (2019-2020)

2019-2020 sezonu için fikstürün ne zaman çekileceği henüz belli değil. 2018 yılında Süper Lig fikstürü temmuz ayının ikinci pazartesi günü yani 9 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Tahminlere göre 2019-2020 sezonu fikstürünün bu hafta içerisinde ya da 17 Temmuz Çarşamba günü çekilmesi bekleniyor. Kura çekimi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde aktarmaya devam edeceğiz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig'de fikstür heyecanı! 2019-2020 Süper Lig fikstür kura çekimi ne zaman yapılacak?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri