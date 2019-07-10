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  • 10.07.2019 14:28
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 14:28

'dan ayrılan resmen 'de

ile sözleşmesi biten 'un hangi takımda oynayacağı merak ediliyordu. Son dakika haberine göre Eren Derdiyok, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden ile anlaştı.Tecrübeli golcü, İzmir ekibi ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

'dan ayrılan , yeni sezonda forması giyecek. Geçtiğimiz sezona Galatasaray'da başlayan Eren, ligin ikinci yarısında kadro dışı kalmıştı. Göztepe'nin kadrosuna katmak istediği oyuncuda mutlu sona ulaştı. Son dakika haberine göre; Tecrübeli golcü, İzmir ekibi ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Göztepe'nin Eren Derdiyok için hazırladığı tanıtım filmi dikkat çekerken, kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Son olarak Galatasaray'da forma giyen 1988 doğumlu oyuncu Eren Derdiyok'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Basel altyapısında forma giydikten sonra yine aynı takımda profesyonel futbol yaşantısına başlayan Eren daha sonra Bayer 04 Leverkusen takımına transfer oldu. Bayer 04 Leverkusen takımından Hoffenheim'a transfer olan Eren 2013-2014 sezonunda tekrar Bayer 04 Leverkusen takımında kiralık oynadı. Golcü oyuncu ülkemizde ise Kasımpaşa ardından Galatasaray formalarını giydi.

Eren'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.'

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