Galatasaray'ın transferinden vazgeçtiği Yusuf Erdoğan, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.
Kasımpaşa, bonservisi elinde olan Yusuf Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer listesinde olan Yusuf Erdoğan, yönetimden habersiz Galatasaray formasıyla poz vermiş, bu olay sonrası transferinden vazgeçilmişti.
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