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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 19:37

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'ın inden vazgeçtiği , ekibi ile anlaşmaya vardı. Kasımpaşa Yusuf Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yusuf Erdoğan transferi resmen açıklandı!

'ın inden vazgeçtiği , ekibi ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa, bonservisi elinde olan Yusuf Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer listesinde olan Yusuf Erdoğan, yönetimden habersiz Galatasaray formasıyla poz vermiş, bu olay sonrası transferinden vazgeçilmişti.

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