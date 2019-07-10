Galatasaray'ın transferinden vazgeçtiği Yusuf Erdoğan, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa, bonservisi elinde olan Yusuf Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer listesinde olan Yusuf Erdoğan, yönetimden habersiz Galatasaray formasıyla poz vermiş, bu olay sonrası transferinden vazgeçilmişti.