Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kombine kart satışı yaptı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kombine kart satışı yaptı. TS Club Sadri Şener Mağazası'nda forma satışı gerçekleştiren başkan Ağaoğlu, daha sonra Atatürk Alanı'nda kombine kart satış noktasına gitti.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kombine kart satışı yaptı. TS Club Sadri Şener Mağazası'nda forma satışı gerçekleştiren başkan Ağaoğlu, daha sonra Atatürk Alanı'nda kombine kart satış noktasına gitti.
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