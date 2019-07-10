Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kombine kart satışı yaptı TS Club Sadri Şener Mağazası'nda forma satışı gerçekleştiren başkan Ağaoğlu, daha sonra Atatürk Alanı'nda kombine kart satış noktasına gitti. Ağaoğlu, "Gaston Campi'nin bugün ya da yarın Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Biz gereğini yapacağız, yapıyoruz da. Zaten şu an takımda 3 tane aslan gibi golcü var" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kombine kart satışı yaptı. TS Club Sadri Şener Mağazası'nda forma satışı gerçekleştiren başkan Ağaoğlu, daha sonra Atatürk Alanı'nda kombine kart satış noktasına gitti. HABERİN DEVAMI

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