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  • 11.07.2019 00:50
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 00:50

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kombine kart satışı yaptı

TS Club Sadri Şener Mağazası'nda forma satışı gerçekleştiren başkan Ağaoğlu, daha sonra Atatürk Alanı'nda kombine kart satış noktasına gitti. Ağaoğlu, "Gaston Campi'nin bugün ya da yarın Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Biz gereğini yapacağız, yapıyoruz da. Zaten şu an takımda 3 tane aslan gibi golcü var" dedi.

Ağaoğlu kombine kart sattı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kombine kart satışı yaptı. TS Club Sadri Şener Mağazası'nda forma satışı gerçekleştiren başkan Ağaoğlu, daha sonra Atatürk Alanı'nda kombine kart satış noktasına gitti.

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