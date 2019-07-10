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  • 10.07.2019 14:32
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 14:32

Son dakika: Medipol ’yi kadrosuna kattı

Medipol , geçtiğimiz sezonu 'da geçiren ’yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Başakşehir'in Azubuike için yayınladığı video ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Turuncu-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü'nden 'yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon kiralık olarak Kulübü'nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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