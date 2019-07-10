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  • 10.07.2019 14:01
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 14:15

'da flaş ayrılık! Yıldız oyuncu resmen gidiyor | Galatasaray son dakika transfer i

Son dakika haberine göre bir süredir tarafından istenen lı Fernando'nun transferinde anlaşma sağlandı. Brezilyalı orta sahanın önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek imza atacağı ve Galatasaray'ın bu transfer karşılığında yaklaşık 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli kazanacağı ifade edildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız oyuncu resmen gidiyor

beIN TS'ta yer alan habere göre , 'in transferi konusunda ile anlaşmaya vardı.

Haberde Fernando'nun da İspanyol ekibiyle anlaştığı, Sevilla'nın Galatasaray'a bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Endülüs ekibinin sarı-kırmızılılara ödeyeceği bonservis bedelinin 4 milyon Euro civarında olacağı da kaydedildi.

Galatasaray'a 2017 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Fernando, sarı-kırmızılıların kazandığı son iki şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de 47 maça çıkarken 4 gol attı, 4 golün de hazırlayıcısı oldu. 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyordu.

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