Galatasaray'da flaş ayrılık! Yıldız oyuncu resmen gidiyor

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Galatasaray, Fernando Reges'in transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

Haberde Fernando'nun da İspanyol ekibiyle anlaştığı, Sevilla'nın Galatasaray'a bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Endülüs ekibinin sarı-kırmızılılara ödeyeceği bonservis bedelinin 4 milyon Euro civarında olacağı da kaydedildi.

Galatasaray'a 2017 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Fernando, sarı-kırmızılıların kazandığı son iki şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de 47 maça çıkarken 4 gol attı, 4 golün de hazırlayıcısı oldu. 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyordu.