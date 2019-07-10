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’de son dönemeç

İtalyan kulüplerinden ’nın bir süredir görüştüğü için ’a yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.

Medel’de son dönemeç
Beşiktaş'ta Medel'in durumu tam anlamıyla netleşmedi. Bir süredir Şilili futbolcu için Siyah-Beyazlı yönetimle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Fiorentina'nın yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İtalyan kulübünün bu i kısa sürede bitirmeye kararlı olduğu öne sürüldü.

6 MİLYON EURO
Maddi olarak büyük bir çıkmaz içinde olan Beşiktaş Yönetimi'nin Şilili futbolcu için 6 milyon Euro istediği belirlendi. Bu transferde bu hafta içersinde yeni gelişmeler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



MEDEL'İN DURUMU BİLMECE
Beşiktaş Yönetimi'nin 'i bir an önce satmayı planladığı öne sürüldü.

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