Medel’de son dönemeç

Beşiktaş'ta Medel'in durumu tam anlamıyla netleşmedi. Bir süredir Şilili futbolcu için Siyah-Beyazlı yönetimle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Fiorentina'nın yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İtalyan kulübünün bu transferi kısa sürede bitirmeye kararlı olduğu öne sürüldü.
6 MİLYON EURO
Maddi olarak büyük bir çıkmaz içinde olan Beşiktaş Yönetimi'nin Şilili futbolcu için 6 milyon Euro istediği belirlendi. Bu transferde bu hafta içersinde yeni gelişmeler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MEDEL'İN DURUMU BİLMECE
Beşiktaş Yönetimi'nin Medel'i bir an önce satmayı planladığı öne sürüldü.
6 MİLYON EURO
Maddi olarak büyük bir çıkmaz içinde olan Beşiktaş Yönetimi'nin Şilili futbolcu için 6 milyon Euro istediği belirlendi. Bu transferde bu hafta içersinde yeni gelişmeler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MEDEL'İN DURUMU BİLMECE
Beşiktaş Yönetimi'nin Medel'i bir an önce satmayı planladığı öne sürüldü.
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