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  • 10.07.2019 13:04
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 13:04

'ta şok sakatlık! Elmacık kemiği kırıldı

'ın genç oyuncusu 'ın hazırlık kampındaki antrenman sırasında elmacık kemiği kırıldı. Genç futbolcuya yapılan ilk tetkikler sonrası futbolcunun ameliyat edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Beşiktaş'ta şok sakatlık! Elmacık kemiği kırıldı

'ın genç futbolcusu 'ın sağ elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde, antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın sağ elmacık kemiğinde kırık meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

Rıdvan Yılmaz'ın, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından ameliyat edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, sakatlık yaşayan Rıdvan'ın yerine kampa Ahmet Gülay'ın dahil edildiği kaydedildi.

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