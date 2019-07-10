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kimi isterse alır!

’in F.Bahçe’ye gidişi için G.Saray Başkanı Cengiz, “Bir futbolcuyu almıyorsak istemediğimizdendir. Kimi istersek alırız” dedi.

Galatasaray kimi isterse alır!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'in F.Bahçe'ye gidişi ile ilgili konuştu ve "Bir futbolcuyu almıyorsak istemediğimizdendir. kimi isterse alır" ifadelerini kullandı. Ayrıca ezeli rakipleri F.Bahçe'nin Muriç'e verdiği parayı "Fener Ol" kampanyasını işaret ederek eleştiren Cengiz, "Çocukların kumbarasındaki paraya göz koyanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar, eşdeğer görülüyor" dedi. Cengiz, le ilgili ise şunları söyledi: "Banega hakkında ben de bir şey bilmiyorum. Futbolcunun istemesi ve kulübünün rıza göstermesi önemli. Transfer çalışmalarımız sürüyor"

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