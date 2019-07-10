Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Muriç'in F.Bahçe'ye gidişi ile ilgili konuştu ve "Bir futbolcuyu almıyorsak istemediğimizdendir. Galatasaray kimi isterse alır" ifadelerini kullandı. Ayrıca ezeli rakipleri F.Bahçe'nin Muriç'e verdiği parayı "Fener Ol" kampanyasını işaret ederek eleştiren Cengiz, "Çocukların kumbarasındaki paraya göz koyanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar, eşdeğer görülüyor" dedi. Cengiz, transferle ilgili ise şunları söyledi: "Banega hakkında ben de bir şey bilmiyorum. Futbolcunun istemesi ve kulübünün rıza göstermesi önemli. Transfer çalışmalarımız sürüyor"
- Spor
- 10.07.2019
- Gazete
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