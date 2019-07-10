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bitti bitiyor! ve arasında pazarlığında sona gelindi

ile arasındaki pazarlığında sona gelindi... Fener’in 20 milyon isteğine nlar çok yaklaştı. Karşılıklı imzaların bugün yarın atılması bekleniyor.

Eljif Elmas bitti bitiyor
F.Bahçe, Eljif Elmas'ın 'ye i konusunda pazarlıklarda son aşamaya geldi. Yıldız futbolcuyu 20 milyon 'ya satmak isteyen Sarı-Lacivertliler, n ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Napoli'nin en son 'ye 15 milyon Euro ve satıştan pay önerdiği öğrenildi.

İTALYAN BASINI DA YAZDI
Eljıf'in satışından 20 milyon Euro gelir hedefleyen Fenerbahçe ile Napoli'nin bugün yarın karşılıklı imzaları atması bekleniyor. Napoli'nin teklifini dün İtalyan basını da duyurdu.



ELJIF ELMAS DA GÜN SAYIYOR
İtalya'da oynamak için sabırsızlanan 'ın da bir an önce yeni takımına gitmek istediği ifade edildi. Fenerbahçe yeni transferlerin büyük bölümünü Eljif'in satışından karşılayacak.



FENER 20 MİLYONDA DİRETTİ
Napoli pazırlıklarda 10 milyon Euro'dan kapıyı açıp daha sonra rakamı 12'ye ve 15 milyon Euro'ya yükseltti. Comolli, 20 milyonda diretince İtalyanlar Fener'in istediği seviyeye yaklaştı.

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