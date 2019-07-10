Altay: Fenerbahçe asla reddedilemez

Fenerbahçe önceki gece Altay Bayındır'ı renklerine kattığını açıkladı. Altay sabaha karşı da takımın Topuk Yaylası kampına katıldı. Genç kaleci kulübün youtube hesabına "Birçok çocuğun hayalini kurduğu bir şey bu. Bir futbolcuyu herkes ister. Fenerbahçe isterse asla reddedilemez" açıklamasını yaptı.
- Spor
- 10.07.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.