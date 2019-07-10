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Altay: asla reddedilemez

Sarı-Lacivertli takımın yeni kalecisi çok çarpıcı açıklamalar yaptı...

Altay: Fenerbahçe asla reddedilemez
Fenerbahçe önceki gece Altay Bayındır'ı renklerine kattığını açıkladı. Altay sabaha karşı da takımın kampına katıldı. Genç kaleci kulübün youtube hesabına "Birçok çocuğun hayalini kurduğu bir şey bu. Bir futbolcuyu herkes ister. isterse asla reddedilemez" açıklamasını yaptı.

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