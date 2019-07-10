Kolarov Roma’yı ikna ediyor

Fenerbahçe Yönetimi'nin her konuda anlaştığı Kolarov'un transferi Roma'ya takılmıştı. Yıldız futbolcu kulübüyle görüşerek aradaki pürüzleri kaldırmak için devreye girdi.
BÜYÜK UĞRAŞ VERİYOR
Önce yönetim ile görüşen Kolarov "Ya şartlarımı iyileştirin ya bırakın gideyim" resti çekti. Sırp solbek daha sonra hocası Fonseca ile görüşüp Fenerbahçe'ye gitmek için izin istedi. Yıldız futbolcunun kısa sürede Roma'yı ikna edip imza atması bekleniyor.
BÜYÜK UĞRAŞ VERİYOR
Önce yönetim ile görüşen Kolarov "Ya şartlarımı iyileştirin ya bırakın gideyim" resti çekti. Sırp solbek daha sonra hocası Fonseca ile görüşüp Fenerbahçe'ye gitmek için izin istedi. Yıldız futbolcunun kısa sürede Roma'yı ikna edip imza atması bekleniyor.
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