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Kolarov Roma’yı ikna ediyor

’nin inde son aşamaya geldiği Kolarov , Roma’da hocası ile görüştü. Gitmek için izin istedi.

Kolarov Roma’yı ikna ediyor
Fenerbahçe Yönetimi'nin her konuda anlaştığı Kolarov'un i Roma'ya takılmıştı. futbolcu kulübüyle görüşerek aradaki pürüzleri kaldırmak için devreye girdi.

BÜYÜK UĞRAŞ VERİYOR
Önce yönetim ile görüşen Kolarov "Ya şartlarımı iyileştirin ya bırakın gideyim" resti çekti. Sırp solbek daha sonra hocası ile görüşüp 'ye gitmek için izin istedi. Yıldız futbolcunun kısa sürede Roma'yı ikna edip imza atması bekleniyor.

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