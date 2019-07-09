Bugünkü
Takvim

Trezeguet yolcusu

Trezeguet Aston Villa yolcusu
İsmi F.Bahçe ve G.Saray ile anılan Kasımpaşalı Trezeguet, Ada'ya gidiyor. Aston Villa, 11 milyon Euro'luk teklifiyle Kasımpaşa'yı ikna etti., 'in Sarı-Kırmızılı takıma futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılında yeni sözleşmeyi resmen açıkladı. Buna göre tecrübeli teknik adama önümüzdeki iki sezon 18 milyon lira maaş verilecek. Sonraki 3 sezon ise sözleşmeye opsiyon olarak eklendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTrezeguet Aston Villa yolcusu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri