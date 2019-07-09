Trezeguet Aston Villa yolcusu

İsmi F.Bahçe ve G.Saray ile anılan Kasımpaşalı Trezeguet, Ada'ya gidiyor. Aston Villa, 11 milyon Euro'luk teklifiyle Kasımpaşa'yı ikna etti.Galatasaray, Fatih Terim'in Sarı-Kırmızılı takıma futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılında yeni sözleşmeyi resmen açıkladı. Buna göre tecrübeli teknik adama önümüzdeki iki sezon 18 milyon lira maaş verilecek. Sonraki 3 sezon ise sözleşmeye opsiyon olarak eklendi.
- Spor
- 09.07.2019
- Gazete
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