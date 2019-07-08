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  • 09.07.2019 00:04
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 00:04

, 'ı resmen duyurdu: 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır

, forması giyen genç file bekçisi 'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır." denildi.



Kulübü, forması giyen genç file bekçisi 'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi.

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