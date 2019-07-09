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  • 09.07.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 11:35

transferinde flaş gelişme! Menajeri resmen açıkladı

İtalya'nın Lecce takımı tarafından uzun süredir ısrarla istenen 'ın geleceği ile ilgili verdiği karar belli oldu.Yıldız futbolcunun menajeri Necdet Ergezen'den flaş bir açıklama geldi.

Menajeri resmen açıkladı! Burak ayrılıyor mu?

Siyah-Beyazlılar'ın yıldız golcüsü , İtalya Serie A'ya yeni yükselen Lecce'nin radarına girmişti.

33 yaşındaki futbolcu için İstanbul'a gelen İtalyan yetkililer, Kara Kartal'la anlaşma sağlayamamıştı. Bu gelişmenin ardından tecrübeli isim için girişimlerini sürdüren Lecce'ye bir olumsuz yanıt da hem Burak'tan hem de oyuncunun menajerinden geldi. Açıklamada bulunan Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, "Burak Yılmaz'ın geleceğiyle ile ilgili değişen hiçbir şey yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta devam edecek." ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz da Instagram hesabından formalı fotoğrafını paylaşıp görüntünün üzerine kalp emojisi ekledi.

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