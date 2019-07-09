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  • 09.07.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 13:15

tarihi belli oldu mu? 2019-2020 ne zaman başlayacak?

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TFF'nin 2. Lig ve 3. Lig için kura tarihini açıklamasının ardından Süper Lig'de kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Süper Lig fikstür çekimi tarihi belli oldu mu? 2019-2020 ne zaman başlayacak? Sezon ne zaman başlıyor?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman başlayacak? Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden takımlar, taraftarlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyişte olan futbolseverler, fikstür çekiminin ne zaman olacağını araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2. Lig ve 3. Lig kura çekiminin tarihinin duyurulmasının ardından Süper Lig kuraları merakla bekleniyor. Peki, Süper Lig fikstür çekimi tarihi belli oldu mu? 2019-2020 Süper Lig kura çekimi ne zaman başlayacak? Yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

SÜPER LİG FİKSTÜR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 2019-2020 sezonu için hazırlıklar başladı. TFF tarafından kura çekimi yapılacak ve fikstür belirlenecek. Ancak fikstürün ne zaman çekileceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Gelen bilgilere göre, fikstür bu hafta ya da 17 Temmuz'da çekilmesi planlanıyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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