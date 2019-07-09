Bu ne hal Lens

Beşiktaş'ta futbolcuların sağlık kontrolü devam ediyor. Siyah-Beyazlı takımda dün de Jeramin Lens, Vida, Karius, Adem Ljajic, Nicolas İsimat Mirin ve Muhayer Oktay sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Fulya Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinde futbolculara çeşitli tetkikler yapıldı. Bu testlerin sonuçlarının en kısa zamanda açıklanacağı öğrenildi. Bu arada Hollandalı futbolcu Jeramin Lens'in tatilden aşırı kilo almış olarak dönmesi şaşırttı.
HOLLANDALI ŞOK YAŞATTI
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Lens'in tatilden aşırı kilo alarak dönmesi şaşırttı. Lens'e özel bir diyet programının uygulanacağı öğrenildi
HOLLANDALI ŞOK YAŞATTI
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Lens'in tatilden aşırı kilo alarak dönmesi şaşırttı. Lens'e özel bir diyet programının uygulanacağı öğrenildi
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