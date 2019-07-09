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Alman basını duyurdu! ’ta de yeni hedef Walace

Alman Bild gazetesi ’ın ön liberoda görev yapan 24 yaşındaki Walace’yi kiralamak istediğini okurlarına duyurdu. Bu oyuncu için Siyah-Beyazlı yönetimin kiralama teklifinde bulunacağı da vurgulandı.

Beşiktaş’ta yeni hedef Walace
riçin flaş bir iddia da Almanya'dan geldi. Yüksek tirajlı gazetelerden biri olan Bild, Beşiktaş'ın Hannover'de forma giyen 24 yaşındaki ön libero Walace ile ilgilendiğini okurlarına duyurdu. Bu oyuncu için Siyah-Beyazlı yönetimin kiralama teklifinde bulunacağı da vurgulandı.

BAŞKA KULÜPLER DE TALİP
Walace'nin Beşiktaş'ın teklifinden haberi olduğu vurgulanırken, "Bu oyuncu için İspanya ve Rusya'dan da bazı kulüpler de devrede. Beşiktaş'ın elini çabuk tutması gerekir" dendi.



3 SENELİK SÖZLEŞMESİ VAR
Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Brezilyalı cu 2018 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Hamburg'dan Hannover kulübüne olmuştu.

28 KARŞILAŞMADA 1 GOL ATTI
Hannover forması altında geçtiğimiz sezon 28 maçta 1 gol atan lı futbolcunun Atiba'nın alternatifi olarak düşünüldüğü ve bu transfer için şartların zorlanacağı öne sürüldü.

28 MAÇTA OYNADI
Walace geçtiğimiz sezon 28 resmi karşılaşmada forma giydi. Brezilyalı futbolcu fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.



Futbol hayatına Brezilya ekibi Gremio'da başlayan Walace burada geçirdiği 2 sezonun ardından Hamburg'a transfer oldu.

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