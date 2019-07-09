Beşiktaş riçin flaş bir iddia da Almanya'dan geldi. Yüksek tirajlı gazetelerden biri olan Bild, Beşiktaş'ın Hannover'de forma giyen 24 yaşındaki ön libero Walace ile ilgilendiğini okurlarına duyurdu. Bu oyuncu için Siyah-Beyazlı yönetimin kiralama teklifinde bulunacağı da vurgulandı.
BAŞKA KULÜPLER DE TALİP
Walace'nin Beşiktaş'ın teklifinden haberi olduğu vurgulanırken, "Bu oyuncu için İspanya ve Rusya'dan da bazı kulüpler de devrede. Beşiktaş'ın elini çabuk tutması gerekir" dendi.
3 SENELİK SÖZLEŞMESİ VAR
Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Brezilyalı futbolcu 2018 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Hamburg'dan Hannover kulübüne transfer olmuştu.
28 KARŞILAŞMADA 1 GOL ATTI
Hannover forması altında geçtiğimiz sezon 28 maçta 1 gol atan Brezilyalı futbolcunun Atiba'nın alternatifi olarak düşünüldüğü ve bu transfer için şartların zorlanacağı öne sürüldü.
28 MAÇTA OYNADI
Walace geçtiğimiz sezon 28 resmi karşılaşmada forma giydi. Brezilyalı futbolcu fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.
Futbol hayatına Brezilya ekibi Gremio'da başlayan Walace burada geçirdiği 2 sezonun ardından Hamburg'a transfer oldu.
BAŞKA KULÜPLER DE TALİP
Walace'nin Beşiktaş'ın teklifinden haberi olduğu vurgulanırken, "Bu oyuncu için İspanya ve Rusya'dan da bazı kulüpler de devrede. Beşiktaş'ın elini çabuk tutması gerekir" dendi.
3 SENELİK SÖZLEŞMESİ VAR
Kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden Brezilyalı futbolcu 2018 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Hamburg'dan Hannover kulübüne transfer olmuştu.
28 KARŞILAŞMADA 1 GOL ATTI
Hannover forması altında geçtiğimiz sezon 28 maçta 1 gol atan Brezilyalı futbolcunun Atiba'nın alternatifi olarak düşünüldüğü ve bu transfer için şartların zorlanacağı öne sürüldü.
28 MAÇTA OYNADI
Walace geçtiğimiz sezon 28 resmi karşılaşmada forma giydi. Brezilyalı futbolcu fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.
Futbol hayatına Brezilya ekibi Gremio'da başlayan Walace burada geçirdiği 2 sezonun ardından Hamburg'a transfer oldu.
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