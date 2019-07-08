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  • 08.07.2019 15:55
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 15:55

Yaz ? 2019-2020 1. transfer ve tescil dönemi son gün ne zaman?

Yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başladı. 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta başlayacak. Ligin başlamasına kısa bir süre kala takımlar transferlerini yapmaya devam ediyor. TFF ise transfer dönemi ile ilgili bir duyuru yayınladı. Peki, yaz ? 2019-2020 1. transfer ve tescil dönemi son gün ne zaman?

Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Yaz transfe dönemi ne zaman bitiyor? Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona eren sezonun ardından yeni sezon için hazırlıklar başladı. Takımlar transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. TFF'nin takvimine göre, 17 Haziran'da başlayan yaz transfer döneminin ne zaman biteceği merak edilmeye başlandı. Peki, yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2019-2020 1. transfer ve tescil dönemi son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 futbol sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek.

2. transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

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