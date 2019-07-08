Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Kolarov, Roma'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.
Sırp yıldızın Fenerbahçe ile anlaştığı biliniyor. Fakat Roma'da yeni teknik heyet başarılı sol bek oyuncusunu takımda tutmak istiyor.
Sarı lacivertlilerin Kolarov transferini kısa sürede sonuçlandırması bekleniyor.
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