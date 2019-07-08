Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 08.07.2019 16:31
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 16:31

'nin gündemindeki Kolarov sağlık kontrolünden geçti

Uzun süredir adı ile anılan Kolarov, için sağlık kontrolünden geçti. Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı istemesine rağmen, Roma'nın sol beki takımda tutmak istediği belirtildi.

Kolarov sağlık kontrolünden geçti

'nin transfer gündeminde olan Kolarov, 'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Sırp yıldızın Fenerbahçe ile anlaştığı biliniyor. Fakat Roma'da yeni teknik heyet başarılı sol bek oyuncusunu takımda tutmak istiyor.

Sarı lacivertlilerin Kolarov transferini kısa sürede sonuçlandırması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe'nin gündemindeki Kolarov sağlık kontrolünden geçti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri