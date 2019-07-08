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  • 08.07.2019 15:50
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 16:04

Son dakika haberi: 'da Vahid Amiri'nin sözleşmesi feshedildi

Kulübü, İranlı futbolcusu Vahid Amiri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre İranlı futbolcuya 150 bin Euro fesih tazminatı ödenecek.

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, oyuncuya 150.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur"

İranlı sol kanat futbolcusu 'da 22 lig maçında 679 dakika sahada kalmış ve 1 gol kaydetmişti.

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