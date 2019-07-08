Yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, oyuncuya 150.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur"

İranlı sol kanat futbolcusu Trabzonspor'da 22 lig maçında 679 dakika sahada kalmış ve 1 gol kaydetmişti.