Yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Buna göre, oyuncuya 150.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur"
İranlı sol kanat futbolcusu Trabzonspor'da 22 lig maçında 679 dakika sahada kalmış ve 1 gol kaydetmişti.
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