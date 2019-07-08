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  • 08.07.2019 12:37
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 12:37

'dan 'a transfer çalımı

Kulübeyi güçlendirmek isteyen , RB Leipzig tarafından serbest bırakılan ile anlaşmaya vardı. Önümüzdeki günlerde Atınç ile Galatasaray yönetiminin bir araya geleceği ve sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı

'da Teknik Direktör Fatih Terim, RB Leipzig tarafından serbest bırakılan 'a göz dikti. 25 yaşındaki oyuncuyu stoper rotasyonunda kullanmak isteyen deneyimli teknik adam futbolcuyu bizzat arayarak Galatasaray'a gelmeye ikna etti.

'ın da kadrosuna katmak istediği Atınç'ın siyah-beyazlıların görüşmeleri ağırdan almasından dolayı rahatsız olduğu ve menajerine Galatasaray'la temasa geçmesi için talimat verdiği öğrenildi.



Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın önümüzdeki günlerde Atınç Nukan'ın menajeriyle bir araya gelerek transferi resmiyete dökeceği belirtildi. Sarı-Kırmızılılar Atınç'ı yıllık 5 milyon TL'ye razı etti.

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