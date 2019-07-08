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  • 08.07.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 13:02

fikstür çekimi ne zaman? 2019-2020 ?

'de heyecan başlıyor. 2019-2020 sezonu için takımların transfer çalışmaları sürerken, futbolseverler yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. 34 haftalık fikstürün ne zaman çekileceği ise en çok merak edilenler arasında. Peki, ? 2019-2020 ?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2019-2020 sezonu için geri sayım başladı. Takımların transfer çalışmaları taraftarları heyecanlandırırken yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. TFF tarafından gerçekleştirilecek 2019-2020 fikstür çekimi ile yeni sezon maç programları belirlenecek. Gözler TFF'den gelecek habere çevrildi. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2019-2020 Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

SÜPER LİG FİKSTÜR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2019-2020 sezonu için fikstürün ne zaman çekileceği henüz belli değil. Ancak, 2018 yılında Süper Lig fikstürü temmuz ayının ikinci pazartesi günü yani 9 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Tahminlere göre 2019-2020 sezonu fikstürününün bu hafta içerisinde çekilmesi bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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