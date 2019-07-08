Trabzonspor'un transfer fırtınası dinmek bilmiyor. Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında birçok oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, Donis Avdijaj'ın transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Donis Avdijaj
Altyapıdan Ahmet Baha Bilgin ile de profesyonel sözleşme imzalandı.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama;
Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Donisi Avdijaj arasında, üç yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 sezonu için 274.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya ;
2020/21 opsiyon sezonu için 375.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
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