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  • 08.07.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 20:36

Son dakika: ve 'i 'a bildirdi

sezonuna hızlı bir giriş yapan , bombaları patlatmaya devam ediyor. Şuana kadar birçok oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, ve altyapıdan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

'un fırtınası dinmek bilmiyor. Yeni sezon kadro yapılanması samında birçok oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, 'ın transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.


Donis Avdijaj

Altyapıdan ile de profesyonel sözleşme imzalandı.​

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama;

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Donisi Avdijaj arasında, üç yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 274.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

2020/21 opsiyon sezonu için 375.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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