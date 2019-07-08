

Galatasaray, kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.



Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre Futbolcuya ilgili sezon için 4.000.000 TL net sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."