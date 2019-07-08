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  • 08.07.2019 20:17
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 21:23

, 'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı

'da tecrübeli cu 'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya ilgili sezon için 4 milyon lira net transfer ücreti ödenecektir." denildi.


, tan 'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel cumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre Futbolcuya ilgili sezon için 4.000.000 TL net sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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