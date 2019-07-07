Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'dan ayrılan golcü Eren Derdiyok'la pazarlıkta son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılılarda Başkan Mehmet Sepil, son olarak Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 150 bin Euro garanti ücret alan Türk asıllı İsviçreli futbolcu için önerisini 1 milyon Euro'nun üzerine çıkardı.

Taraftar ücret konusunda anlaşmaya yakınken 31 yaşındaki futbolcunun 3 yıllık sözleşmede diretmesi görüşmeleri tıkadı. Süper Lig'e çıktıktan sonra uzun süreli sözleşme yapılan futbolcularla yolları ayırmakta güçlük yaşayan Göz-Göz'de Sepil, Eren'e 1 yıllık sözleşme önerdi.

Süre konusunda orta yol bulunduğu takdirde golcü futbolcu Göztepeli olacak. Eren için Trabzonspor'un da nabız yokladığı öğrenildi. Galatasaray'ın 3 yıl önce 4 milyon Euro bonservis ödeyerek aldığı Eren Derdiyok, geçen sezonun ilk yarısında ligde 13 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 gol attıktan sonra devre arasında kulüp bulması istenip kadro dışı bırakılmıştı.

Kadrosunda halen takımla çalışan Grillo, Ngando ve henüz takıma katılmayan Borges gibi yabancılarla yollarını ayırmaya çalışan Göztepe, Ghilas konusunda ise yine sorun yaşıyor. Gaziantepspor'dan 2 yıl önce bonservis ödenerek alınan Cezayirli forvetin İspanya'ya transferi zora girdi. Yönetim, teknik direktör Tamer Tuna'nın kadroda düşünmediği golcünün yeni takımında ücretinin bir bölümünü karşılamayı kabul etti. Ancak Ghilas parasının tamamını talep edince transfer gerçekleşmedi.

Göz-Göz'le 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ghilas, İzmir'e geri döndü. Takımla antrenmanlara alınmayan Cezayirli futbolcu Urla'da takımdan ayrı özel program dahilinde çalışıyor. Geçen sezon başında da gönderilmek istenen futbolcu ayrılmaya yanaşmayınca lisansı askıya alınmıştı. Devre arasında ücretinde indirim yapmayı kabul ederek takımda kalan Ghilas, bir türlü bekleneni veremedi. Taraftar, 2 sezonda çıktığı 30 maçta 7 gol atabilen futbolcuya sosyal medyada, "Go home Ghilas" etiketiyle büyük tepki gösteriyor.