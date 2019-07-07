Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 07.07.2019 17:11
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 17:11

'den bombası

Geçtiğimiz yıl forması giyen ancak devre arasında Fatih Terim'in aldığı karar sonrası kadro dışı bırakılan 'un, ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Süper Lig'de Eren Derdiyok bombası

Toto Süper Lig ekiplerinden , 'dan ayrılan golcü 'la pazarlıkta son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılılarda Başkan Mehmet Sepil, son olarak Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 150 bin Euro garanti ücret alan Türk asıllı İsviçreli futbolcu için önerisini 1 milyon Euro'nun üzerine çıkardı.

Taraftar ücret konusunda anlaşmaya yakınken 31 yaşındaki futbolcunun 3 yıllık sözleşmede diretmesi görüşmeleri tıkadı. Süper Lig'e çıktıktan sonra uzun süreli sözleşme yapılan futbolcularla yolları ayırmakta güçlük yaşayan Göz-Göz'de Sepil, Eren'e 1 yıllık sözleşme önerdi.

Süre konusunda orta yol bulunduğu takdirde golcü futbolcu Göztepeli olacak. Eren için Trabzonspor'un da nabız yokladığı öğrenildi. Galatasaray'ın 3 yıl önce 4 milyon Euro bonservis ödeyerek aldığı Eren Derdiyok, geçen sezonun ilk yarısında ligde 13 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 2 gol attıktan sonra devre arasında kulüp bulması istenip kadro dışı bırakılmıştı.

Kadrosunda halen takımla çalışan Grillo, Ngando ve henüz takıma katılmayan Borges gibi yabancılarla yollarını ayırmaya çalışan Göztepe, Ghilas konusunda ise yine sorun yaşıyor. Gaziantepspor'dan 2 yıl önce bonservis ödenerek alınan Cezayirli forvetin İspanya'ya transferi zora girdi. Yönetim, teknik direktör Tamer Tuna'nın kadroda düşünmediği golcünün yeni takımında ücretinin bir bölümünü karşılamayı kabul etti. Ancak Ghilas parasının tamamını talep edince transfer gerçekleşmedi.

Göz-Göz'le 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ghilas, İzmir'e geri döndü. Takımla antrenmanlara alınmayan Cezayirli futbolcu Urla'da takımdan ayrı özel program dahilinde çalışıyor. Geçen sezon başında da gönderilmek istenen futbolcu ayrılmaya yanaşmayınca lisansı askıya alınmıştı. Devre arasında ücretinde indirim yapmayı kabul ederek takımda kalan Ghilas, bir türlü bekleneni veremedi. Taraftar, 2 sezonda çıktığı 30 maçta 7 gol atabilen futbolcuya sosyal medyada, "Go home Ghilas" etiketiyle büyük tepki gösteriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGöztepe'den Eren Derdiyok bombası
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri