Messi ve Medel kapıştı

COPA Amerika'da Şili ile Arjantin arasında oynanan üçüncülük maçında tansiyon yüksekti. Şili formasını giyen Beşiktaşlı Medel, maçın 37. dakikasında Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Messi ile tartışma yaşadı ve gerilim bir anda büyüdü. Medel ve Messi gerginliği kavgaya dönüşürken, iki futbolcu da hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Arjantim maçı Agüero ve Dybala'nın attığı gollerle 2-1 kazanırken, turnuvayı 3. sırada tamamladı. Şili'nin tek golünü ise Vidal attı.