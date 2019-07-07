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ve kapıştı

ile arasında oynanan maçta Beşiktaşlı ve Msesi birbirine girdi. Her iki futbolcu da la cezalandırıldı...

Messi ve Medel kapıştı

COPA Amerika'da ile arasında oynanan üçüncülük maçında tansiyon yüksekti. Şili formasını giyen Beşiktaşlı , maçın 37. dakikasında Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı ile tartışma yaşadı ve gerilim bir anda büyüdü. Medel ve Messi gerginliği kavgaya dönüşürken, iki futbolcu da hakem tarafından la cezalandırıldı. Arjantim maçı Agüero ve Dybala'nın attığı gollerle 2-1 kazanırken, turnuvayı 3. sırada tamamladı. Şili'nin tek golünü ise Vidal attı.

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