İzmir ekibinin İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleşen sezon açılışında genç futbolculara seslenerek, "Hedefiniz Avrupa olsun" mesajı veren Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Hiçbirinize Türkiye'de oynamayı tavsiye etmiyorum. Berke gitti ne olduğu belli değil. Barış gitti ne olduğu belli değil. İkisi de bizde bir sene daha oynasalardı, buradan Avrupa'ya hemen gideceklerdi. Biz de hayattan ders alıyoruz" diye konuştu.

Geçen sezon Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor'a kiralanan Barış Alıcı'ya haksızlık yapıldığını iddia eden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Barış'ın halen kulüpte forma giyen ikiz kardeşi Kerim'e de tavsiyelerde bulundu.

Kerim'in büyük olasılıkla Süper Lig'e transfer olacağını açıklayan Özkan, "Kerim, gittiğin yerde formayı kap, bırakma. Barış'a haksızlık yapıldı. Olsun, biz de dersimizi aldık. Avrupa genç oyuncunun kıymetini daha çok biliyor" dedi.

Kerim, kaleci Erce ve sol bek Yusuf'u satarak yeni sezon bütçesini denkleştireceklerini söyleyen Özkan, üç oyuncunun kulüpteki misyonunu tamamladığını belirtti.

'FORMAYI KAPIN' MESAJI



Altınordu'da geçen sezon öz kaynak sisteminden yetişen oyuncuların süre bulma oranının yüzde 38 olduğunu beliren Başkan Seyit Mehmet Özkan, bu yıl bu oranın yüzde 50'ye çıkacağını, oranın 2020-21'de yüzde 60, 2021-22'de yüzde 70, 2022-23'te ise yüzde 80'e yükselip bu seviyede kalacağını söyledi.

2023'ten itibaren takımın yüzde 80'ini altyapı, yüzde 20'sini ise Avrupa'da yetişmiş oyuncuların oluşturacağını anlatan Özkan, "Bu örnek yapının adı Athletic Bilbao modelidir. Kimse formanın sahibi değildir. Bu forma verilmez alınır. Antrenörü şikayet etmekle, mazeretler üretmekle değil, forma söke söke alınır" dedi.



'İLK AMACIMIZ EKOL YARATMAK'



İlk hedeflerinin şampiyonluk olmadığını anlatan Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Altınordu bu toprakların çocuklarına hizmet etmek üzere kurulmuş bir kulüptür" diye konuştu.

Özkan, "Biz Türkiye modeli olmak için buradayız. Altınordu'nun hiçbir zaman birincil amacı şampiyon olmak olmayacak. Bizim ilk amacımız Türk futbolunda bir ekol yaratmak, bir kültür oluşturmak. Takım şampiyonluğa giderse de dizginleri tutacak değiliz. Altyapının önemini başarımızla gündeme taşıyacağız. Şampiyonluk uğruna büyük borçlara kendimizi kaptırmayacağız. Türk futbolu mezarlığında iyi yönetilmeyen kulüplerin isimleri var. O yüzden Altınordu her zaman, 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu' ana sloganıyla sahaya çıkacak, mertçe savaşacak ve yenilmeyecek" ifadelerini kullandı.