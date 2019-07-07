Transferde henüz herhangi bir oyuncuyla anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'ta gündem; adı bir süredir İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lecce ile anılan Burak Yılmaz. Geçtiğimiz sezonun devre arasında siyah beyazlıların renklerine bağladığı ve ligde oynadığı 15 maçta 11 gol atarak sezona damga vuran yıldız oyuncu transferle ilgili kararını verdi.