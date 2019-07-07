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  • 07.07.2019 22:35
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 22:39

'ta son dakika haberi! , kararını verdi

'de gelecek sezona, teknik direktör yönetiminde iddialı bir kadroyla girmek isteyen ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren 'ta, adı bir süredir Serie A ekibi ile anılan 'ın inde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu konuyla ilgili olarak kararını verdi. 33 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerini 'da noktalayabilir. İşte son dakika transfer haberine ilişkin detaylar...

Transferde henüz herhangi bir oyuncuyla anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'ta gündem; adı bir süredir İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lecce ile anılan Burak Yılmaz. Geçtiğimiz sezonun devre arasında siyah beyazlıların renklerine bağladığı ve ligde oynadığı 15 maçta 11 gol atarak sezona damga vuran yıldız oyuncu transferle ilgili kararını verdi.

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