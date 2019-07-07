Kırkpınar’da altın kemer zamanı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 3. tur müsabakaları tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu. 3. tur maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Ünal Karaman, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu ve Mehmet Yeşil Yeşil çeyrek finale yükseldi.

BÜYÜK HEYECAN

Büyük bir heyecana sahne olan güreşlerde şampiyon bugün yapılacak olan maçlar neticesinde belli olacak.