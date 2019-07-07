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Kırkpınar’da zamanı

Kırkpınar Güreşleri’nde çeyrek finalistler belli oldu . 8 pehlivan bugün için ter dökecek...

Kırkpınar’da altın kemer zamanı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 3. tur müsabakaları tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu. 3. tur maçlarında rakiplerine üstünlük kuran , , , Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu ve Yeşil çeyrek finale yükseldi.

BÜYÜK HEYECAN
Büyük bir heyecana sahne olan güreşlerde şampiyon bugün yapılacak olan maçlar neticesinde belli olacak.

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