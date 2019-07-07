Ali Gürbüz, 2011 yılında düzenlenen 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2012'deki 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara'yı yenerek Başpehlivan olmayı başarmıştı. Son olarak 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Ali Gürbüz, Orhan Okulu'yu mağlup ederek Başpehlivan oldu. Peki, Ali Gürbüz kimdir? İşte cevabı...

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

Antalya'da başpehlivan Mehmet Öztürk'ün torunu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı olan Recep Gürbüz'ün oğlu olarak 26 Ekim 1987 tarihinde dünyaya geldi. Gürbüz; yiğit, bahadır manasına gelen güreşin ikinci piri olarak da kabul edilen yiğitliğin simgesi Hz. Ali'nin ismi olan Ali ismini aldı. 2004 yılında lise eğitimini Murat Paşa Lisesi'nde tamamladıktan sonra aynı yıl Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu kazanarak lisans eğitimine Ankara'da başladı. Üniversite eğitimi esnasında minder güreşine yöneldi. 2007 yılında Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.