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  • 07.07.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 18:43

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi 'yu finalde yenen oldu. Daha önce Kırkpınar'da iki kez birbirlerine rakip olan ve birer galibiyetleri bulunan Ali Gürbüz ile Orhan Okulu'nun güreşini, Hüsnü Patron yönetti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli oldu

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi 'yu finalde yenen oldu. İki Antalyalı başpehlivan, tezahüratlar eşliğinde çıktıkları çayırda final öncesi önce yağlandı, ardından da peşrevleriyle seyirciyi selamladı.

Daha önce Kırkpınar'da iki kez birbirlerine rakip olan ve birer galibiyetleri bulunan Ali Gürbüz ile Orhan Okulu'nun güreşini, Hüsnü Patron yönetti.

2015 ve 2018 yıllarının başpehlivanı Orhan Okulu ile 2011 ve 2012 yıllarının başpehlivanı Ali Gürbüz'ün karşılaşması, sporcuların birbirini tartmasıyla başladı.

Orhan Okulu'nun kasnaktan tutma çabalarını Ali Gürbüz uzun kolları aracılığıyla iterek savuşturdu. Güreşin yirmi dakikası Orhan Okulu'nun çabaları, Ali Gürbüz'ün savunması şeklinde geçti. Kule hakemliği de güreşin pasif olduğu gerekçesiyle her iki güreşçiye de ihtar verdi.

Bu dakikadan sonra kasnak ve paça dalmaları ile Orhan Okulu güreşe az da olsa hareket getiren isim oldu. Ancak müsabaka, normal süresinde güreş zevkinden uzak bir şekilde devam etti. Seyirci de zaman zaman güreşin hızlanması için ıslıkladı.

40 dakikalık normal sürede yenişemeyen pehlivanlar, kendilerini sakladıkları altın puan bölümünde daha aktif bir güreş sergilediler.

Güreşin 48. dakikasında rakibi Orhan Okulu'nun paçasına daldığı sırada bu pozisyondan kurtulan Ali Gürbüz, bir anda künde pozisyonu aldı. Ali Gürbüz, kontrolü eline geçirmesi sonrası Orhan Okulu'nun dengesini bozarak açık düşürdü.

Puanı alarak güreşi kazanan Ali Gürbüz, bu sonuçla 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

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