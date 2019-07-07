Galatasaray’da transfer zirvesi

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim, dün akşam bir araya gelerek transfer zirvesi gerçekleştirdi
G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, yönetici Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim mini bir zirve gerçekleştirdi. Zirvede transfer masaya yatrıldı.
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