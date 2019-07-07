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’da transfer zirvesi

yönetimi ve teknik direktör , dün akşam bir araya gelerek transfer zirvesi gerçekleştirdi

Galatasaray’da transfer zirvesi
G.SARAY Başkanı , 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, yönetici Yusuf Günay ve teknik direktör mini bir zirve gerçekleştirdi. Zirvede transfer masaya yatrıldı.

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