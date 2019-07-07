G.SARAY Vincent Aboubakar'ı transfer etmekte kararlı... Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Kamerunlu golcü için fiyatı artırmış ve Porto'ya 3 milyon Euro'luk kiralama teklifinde bulunmuştu. Cimbom, Portekiz ekibine 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.

PORTO'NUN GÖZÜ DOYMUYOR!

ABOUBAKAR yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor... Kamerunlu yıldız da bir sorun yok. Ancak Porto kiralama ve satın alma opsiyonu için rakamların biraz daha artmasını talep ediyor.

PORTEKİZ'DE BÜYÜK PAZARLIK

G.SARAY Yönetimi'nin önümüzdeki hafta Portekiz'e giderek Porto ile masaya oturacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar bu görüşmede Portekiz ekibinin inadını kırmaya çalışacak.

63 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

VINCENT Aboubakar geçen sezon Porto'da 11 maça çıktı ve 4 gol attı. Tecrübeli golcü 63 kez Kamerun Milli Takımı formasını giydi.

YENİ BİR BEŞİKTAŞLI DAHA!

GALATASARAY Ryan Babel'den sonra bir başka eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ı da kadrosuna katmak istiyor.