FENERBAHÇE Altay Bayındır transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki kaleci içni kulübü Ankaragücü ile 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

YARIN KAMPA KATILACAK

Altay ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe, genç eldivene ise yıllık 3 milyon TL ödeyecek. Altay'ın yarın Fenerbahçe için İstanbul'da sağlık kontrolünden geçeceği, ardından ise öğle saatlerinde takımın Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacağı öğrenildi.