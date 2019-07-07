FENERBAHÇE Altay Bayındır transferinde mutlu sona ulaştı... Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki kaleci içni kulübü Ankaragücü ile 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.
YARIN KAMPA KATILACAK
Altay ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe, genç eldivene ise yıllık 3 milyon TL ödeyecek. Altay'ın yarın Fenerbahçe için İstanbul'da sağlık kontrolünden geçeceği, ardından ise öğle saatlerinde takımın Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacağı öğrenildi.
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