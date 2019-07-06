TRANSFER bombalarını arka arkaya patlatmaya başlayan Fenerbahçe'de Alexandar Kolarov da gün sayıyor... İki hafta önce İstanbul'a gelerek Sarı- Lacivertliler ile her konuda anlaşma sağlayan Sırp yıldız dün Roma yönetimiyle görüştü. Kolorav kulübüne transfer resti çekti.

ÇOK İYİ BİR TEKLİF ALDIM

SPORTİF direktör Petrachi ile dün bir araya gelen Kolarov, "Fenerbahçe ile görüştüm ve anlaştım. Çok iyi bir sözleşme teklif ettiler. Transferimde bana kolaylık gösterin" dedi.

ROMA'YI KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

KOLAROV, Petrachi'ye ayrıca, "Eğer transferime izin vermiyorsanız sözleşmemi aynı şartlarda 1 yıl daha uzatın" restini de çekti ve Roma'yı köşeye adeta sıkıştırdı.

ARTIK İMZA ÇOK YAKIN

İTALYAN basını Roma'nın bu görüşme sonraıs Kolarov'un Fenerbahçe'ye transferine izin verdiğini yazdı. Sırp yıldızın kısa süre içinde İstanbul'a gelip imza atması bekleniyor.