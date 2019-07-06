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Dominik Livakovic iddiası!

HIRVAT basını, Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'in kalesini koruyan Dominik Livakovic'in transferi için harekete geçtiğini yazdı. Sarı- Lacivertliler'in görüşme yaptığı Dinamo Zagreb'li yetkililerin 5 milyon Euro talep ettiği de belirtildi. 24 yaşında olan ve 4 kez Hırvatistan formasını giyen Livakovic geleceğin önemli kalecileri arasında gösteriliyor.

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