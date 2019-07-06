HIRVAT basını, Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'in kalesini koruyan Dominik Livakovic'in transferi için harekete geçtiğini yazdı. Sarı- Lacivertliler'in görüşme yaptığı Dinamo Zagreb'li yetkililerin 5 milyon Euro talep ettiği de belirtildi. 24 yaşında olan ve 4 kez Hırvatistan formasını giyen Livakovic geleceğin önemli kalecileri arasında gösteriliyor.