Zlatan Ibrahimovic'in adını yanlış yazdılar

Futbol hayatını Amerika'da sürdüren İsveçli golcü, takımı LA Galaxy'nin Toronto'yu 2-0 yendiği maçta yine çok konuşuldu.

IBRA'NIN KARİZMASI ÇİZİLDİ

Mücadelede Galaxy'nin gollerini atan Ibrahimovic, bambaşka bir olayla gündeme geldi. Karşılaşmanın 75. ve 89. dakikalarında attığı gollerle takımına 3 puanı getiren Ibra'nın karizmasını sarsan ise isminin formasında yanlış yazılması oldu.

Formasında adı "Irbahimovic" olarak yazılan 37 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada alay konusu oldu. Kimsenin bu detayı fark etmemesi ise ayrıca eleştirildi.

Ibrahimovic'in başına gelen bu olay akıllara Sabri Sarıoğlu'nu getirdi. Sabri'nin adı da Galatasaray'da oynadığı dönemde "Sarbi" olarak yazılmıştı.