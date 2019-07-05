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  • 05.07.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 11:42

Zlatan Ibrahimovic'in adını yanlış yazdılar

Amerikan Major League Soccer (MLS) ekiplerinden LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic yine çok konuşuldu. Ancak nedeni bu kez kendisi değil... LA Galaxy'nin Toronto'yu 2-0 yendiği maça damgasını vuran olay İsveçli yıldızın formasında yanlış yazan ismi oldu.

Ibrahimovic'in adını yanlış yazdılar

Futbol hayatını Amerika'da sürdüren İsveçli golcü, takımı LA Galaxy'nin Toronto'yu 2-0 yendiği maçta yine çok konuşuldu.

IBRA'NIN KARİZMASI ÇİZİLDİ

Mücadelede Galaxy'nin gollerini atan Ibrahimovic, bambaşka bir olayla gündeme geldi. Karşılaşmanın 75. ve 89. dakikalarında attığı gollerle takımına 3 puanı getiren Ibra'nın karizmasını sarsan ise isminin formasında yanlış yazılması oldu.

Formasında adı "Irbahimovic" olarak yazılan 37 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada alay konusu oldu. Kimsenin bu detayı fark etmemesi ise ayrıca eleştirildi.

Ibrahimovic'in başına gelen bu olay akıllara 'nu getirdi. Sabri'nin adı da Galatasaray'da oynadığı dönemde "Sarbi" olarak yazılmıştı.

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