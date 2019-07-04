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  • 05.07.2019 00:55
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 00:55

yarı finalde! FIVB : Türkiye: 3 - Şili: 0 Maç sonucu

Slovenya’nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde organize edilen FIVB ’nda Türkiye, A Grubu’ndaki ilk maçında Şili’yi 3-0 mağlup etti.

Filenin Efeleri yarı finalde!
Slovenya'nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde organize edilen FIVB 'nda mücadele eden A , A Grubu'ndaki ilk maçında Şili'Yİ 25-13, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonucla , yarı finale yükselmeyi garantiledi.
Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki ikinci ve son karşılaşmasında ise; yarın TSİ 21.30'da ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.



Salon: Stozice
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Mirko Jankovic (Sırbistan)
Türiye: Adis, Burutay, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Doğukan, Burak (L) (Ertuğrul Gazi, Volkan (L), Metin, Oğulcan)
Şili: Parraguirre, Uteau, Araya, Parraguirre, Bonacic, Banda, Castillo (L) (M.Parraguirre, Mardones, Soltau)
Setler: 25-13, 25-22, 25-22
Süre: 81 dakika (21, 30, 30)

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