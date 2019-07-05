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  • 05.07.2019 13:54
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 14:11

Son dakika transfer haberi: 'ün yeni takımı belli oldu

Transfer sezonunun flaş ekibi 'da forma giyen 'ün yeni takımı belli oldu. Sözleşmesi sona eren , İtalya Serie A takımlarından 'ya transfer oldu. Genoa, Sinan Gümüş'ün takıma katıldığını internet sitesinden duyurdu.

Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu!

İtalya Serie A ekiplerinden , 'dan ayrılan 'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi elinde olan ile uzun süreli kontrat imzalandığı bildirildi.

Aurelio Andreazzoli'nin çalıştırdığı Genoa'nın hücum hattında Christian Kouamé, Andrea Pinamonti, Antonio Sanabria, Andrea Favilli ve Gianluca Lapadula gibi önemli isimler de bulunuyor.

Kariyerinde 75 Süper Lig maçına çıkan Sinan Gümüş, 19 gol ve 6 asist üretmişti.

SİTEDEN DUYURULDU

Sinan gümüş'ün transferi Genoa'nın resmi internet sitesinden duyuruldu.

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