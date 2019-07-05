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  • 05.07.2019 14:22
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 14:28

teknik direktörü sinirden kendini tokatladı

Geçtiğimiz sezonu 6.sırada kapatan 'de gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Takım ’nda gerçekleştirdiği antrenmanda taktik çalıştı. Fenerbahçe teknik direktörü bir pozisyonda ise sinirlenerek kendini tokatladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklarını Düzce Tesisleri'nde sürdüren antrenmanında taktik çalıştı. Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve açma germe ile devam eden hazırlıkların basına açık olan son bölümünde ise futbolcular dar alanda çift kale maç çalışmasıyla idmanı tamamladı. Antrenmanda yeni transferler Allahyar, Kruse ve Murat Sağlam da yer aldı.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, takımın sabah yaptığı antremanda oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Bir pozisyonda ise sinirlenen Yanal kendini tokatlayarak oyuncusuna tepki gösterdi.

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