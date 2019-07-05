Kartal’da transfer paniği

Beşiktaş cadı kazanı gibi kaynıyor... Siyah-Beyazlı yönetimin rakipler transfer yaparken sessiz kalması sinirlerin bozulmasına neden oldu. Kartal'da listede yer alan isimlerle görüşülmesine rağmen hala hiçbir oyuncuya imza attırılmaması taraftarı isyan noktasına getirdi. Beşiktaş'taki maddi kriz iyice ayyuka çıkarken yönetimdeki çatlaklar da gerilimin artmasına neden oldu. Özellikle Transfer Komitesi'nin etkili ismi Umut Güner'in istifa etmesi transfer planlarını sekteye uğrattı. Beşiktaş'taki bu gelişmeler yeni sezon öncesinde umutları şimdiden tüketti.
VODAFONE'DA İŞLEM TAMAM
Beşiktaş ve Vodafone arasında uzun süredir devam eden forma reklamı sponsorluğu görüşmelerinde iki taraf arasında 3 senelik anlaşma sağlandı.
ORMAN DOZERE BİNDİ!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Nevzat Demir'deki tesis yenileme çalışmaları için dozere bindi. Orman, "Bütün emeklerimiz genç sporcularımız için" dedi.
VODAFONE'DA İŞLEM TAMAM
Beşiktaş ve Vodafone arasında uzun süredir devam eden forma reklamı sponsorluğu görüşmelerinde iki taraf arasında 3 senelik anlaşma sağlandı.
ORMAN DOZERE BİNDİ!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Nevzat Demir'deki tesis yenileme çalışmaları için dozere bindi. Orman, "Bütün emeklerimiz genç sporcularımız için" dedi.
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